Украина утратила существенную часть наиболее богатых месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией, следует из доклада «Запасы минеральных ресурсов Украины», подготовленного Росконгрессом.
«Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом», — сказано в документе, текст которого приводит РИА Новости.
Авторы доклада уточнили, что до 2014 года на Украине, в частности, находились четыре основных месторождения лития. В настоящее время два из них располагаются на территории РФ. Речь идёт о Шевченковском литиевом рудном поле в ДНР и месторождении Крутая Балка в Запорожской области.
Во втором регионе также находятся предприятия, выпускающие губчатый титан. Кроме того, на российской территории оказались семь заводов по производству кокса для выплавки чугуна.
Напомним, 11 февраля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть Соединённым Штатам $500 млрд в виде редкоземельных металлов. Он уточнил, что речь идёт о компенсации помощи, оказанной США киевскому режиму.
23 февраля Трамп заявил, что Вашингтон и Киев близки к заключению соглашения по использованию Соединёнными Штатами природных ресурсов Украины.