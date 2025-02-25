Росконгресс: в 2022 году Украина потеряла наиболее богатые месторождения

Авторы доклада уточнили, что до 2014 года на Украине, в частности, находились четыре основных месторождения лития. В настоящее время два из них располагаются на территории РФ. Речь идёт о Шевченковском литиевом рудном поле в ДНР и месторождении Крутая Балка в Запорожской области.