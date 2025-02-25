В Омске начали поиск подрядчика для ремонта школы имени Пушкина

Администрация Омска объявила на сайте госзакупок аукцион, в рамках которого будет выбран подрядчик для проведения капитального ремонта школы № 13 имени А. С. Пушкина, расположенной на улице 7-й Ремесленной.
Начальная цена контракта составляет 100,4 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать все внутренние инженерные системы, а также обновить фасад. Предстоит заменить инженерные сети, кровлю, межэтажные перекрытия, а также выполнить множество других необходимых работ, направленных на обновление здания.
Заявки от участников аукциона принимаются до 3 марта. Завершить ремонтные работы победитель аукциона должен до конца 2025 года.
На данный момент школа закрыта, а её ученики временно перераспределены в соседние школы — № 116 и № 152. Это необходимо для обеспечения безопасности детей и возможности проведения ремонтных работ.