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В Омске начали поиск подрядчика для ремонта школы имени Пушкина

Начальная цена контракта составляет 100,4 млн рублей.

Источник: Om1 Омск

Администрация Омска объявила на сайте госзакупок аукцион, в рамках которого будет выбран подрядчик для проведения капитального ремонта школы № 13 имени А. С. Пушкина, расположенной на улице 7-й Ремесленной.

Начальная цена контракта составляет 100,4 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать все внутренние инженерные системы, а также обновить фасад. Предстоит заменить инженерные сети, кровлю, межэтажные перекрытия, а также выполнить множество других необходимых работ, направленных на обновление здания.

Заявки от участников аукциона принимаются до 3 марта. Завершить ремонтные работы победитель аукциона должен до конца 2025 года.

На данный момент школа закрыта, а её ученики временно перераспределены в соседние школы — № 116 и № 152. Это необходимо для обеспечения безопасности детей и возможности проведения ремонтных работ.

строительство