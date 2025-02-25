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С бердской компании приставы взыскали 363 тысяч рублей по договору доставки

Деньги перечислили на счет логистической компании.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с бердской компании приставы взыскали 363 тысячи рублей. Деньги перечислили в пользу логистической фирмы. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

По информации судебных приставов, компания задолжала деньги по договору доставки. Логистическая фирма подала иск в суд, там его удовлетворили. После чего исполнительный лист передали в отделение судебных приставов.

После чего судебный пристав-исполнитель применил классические меры для того, чтобы исполнить решение суда. С банковского счета должника удержали 363 тысячи рублей, которые перевели на депозитный счет службы, после чего передали деньги взыскателю.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирские приставы взыскали с юрлица 869 тысяч за землю в Омске.