С бердской компании приставы взыскали 363 тысяч рублей по договору доставки

В Новосибирской области с бердской компании приставы взыскали 363 тысячи рублей. Деньги перечислили в пользу логистической фирмы. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.
По информации судебных приставов, компания задолжала деньги по договору доставки. Логистическая фирма подала иск в суд, там его удовлетворили. После чего исполнительный лист передали в отделение судебных приставов.
После чего судебный пристав-исполнитель применил классические меры для того, чтобы исполнить решение суда. С банковского счета должника удержали 363 тысячи рублей, которые перевели на депозитный счет службы, после чего передали деньги взыскателю.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирские приставы взыскали с юрлица 869 тысяч за землю в Омске.