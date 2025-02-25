Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае муниципальное учреждение уличили в загрязнении реки

Ответственный выплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Источник: Прокуратура Пермского края

В поселке Ныроб (Пермский край) прокуратура провела проверку соблюдения требований экологического законодательства одного из муниципальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что учреждение использовало коммунальные сети без очистных сооружений, канализационные стоки вытекали прямо в ручей, который, в свою очередь, попадает в речку Люнва.

Специалисты провели забор воды, по результатам которого зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ на водном объекте.

Руководителю муниципального учреждения внесено представление. Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.

экология