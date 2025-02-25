В Пермском крае муниципальное учреждение уличили в загрязнении реки

В поселке Ныроб (Пермский край) прокуратура провела проверку соблюдения требований экологического законодательства одного из муниципальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что учреждение использовало коммунальные сети без очистных сооружений, канализационные стоки вытекали прямо в ручей, который, в свою очередь, попадает в речку Люнва.
Специалисты провели забор воды, по результатам которого зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ на водном объекте.
Руководителю муниципального учреждения внесено представление. Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.