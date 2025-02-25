Казахстан выделил более $232 млн на поддержку аграриев

Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» — для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг.