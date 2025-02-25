Казахстан выделил более $232 млн на поддержку аграриев

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Порядка 116,7 миллиардов тенге (232,2 миллиона долларов) будет выделено их резерва правительства на поддержку казахстанских аграриев.
28 января Токаев во время выступления на расширенном заседании поручил обеспечить льготное финансирование посевных и уборочных работ в объеме не менее 700 миллиардов тенге (1,4 миллиарда долларов).
«Средства планируется направить на финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, а также приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства», — сообщили в правительстве.
Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» — для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг.
А также для удешевления комиссии при гарантировании договоров займов АО «Фонд развития предпринимательства “Даму”, отметил Кабмин.