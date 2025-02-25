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Казахстан выделил более $232 млн на поддержку аграриев

На проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Порядка 116,7 миллиардов тенге (232,2 миллиона долларов) будет выделено их резерва правительства на поддержку казахстанских аграриев.

28 января Токаев во время выступления на расширенном заседании поручил обеспечить льготное финансирование посевных и уборочных работ в объеме не менее 700 миллиардов тенге (1,4 миллиарда долларов).

«Средства планируется направить на финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, а также приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства», — сообщили в правительстве.

Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» — для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг.

А также для удешевления комиссии при гарантировании договоров займов АО «Фонд развития предпринимательства “Даму”, отметил Кабмин.

сельское хозяйство