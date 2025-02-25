В Омске закрыли детское кафе «Жираффа Мими»

В Омске на улице Ленина, 9 закрылось детское кафе «Жираффа Мими». Заведение работало с 2018 года. Сейчас на здании появилось объявление об аренде помещения. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Помещение в 380 квадратных метров сдают в аренду предпринимателям за 750 тыс. руб. в месяц. Что может появиться на этом месте в скором времени, пока не сообщается.
Ранее мы писали об открытии в Омске первого японского кафе самообслуживания.
На улице Лермонтова готовится к открытию ресторан мексиканской кухни с необычным интерьером.