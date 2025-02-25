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Суд в Волгограде обязал УК остановить ядовитые реки

Дзержинский районный суд Волгограда обязал управляющую компанию ликвидировать излив сточных вод на внутридомовую территорию дома № 7 по ул. Ханпаши Нурадилова.

Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, с иском к ООО «УК Волгосити Хоум» обратилась Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.

Выяснилось, что территория двора многоэтажки регулярно затапливалась стоками из канализационных колодцев. Дурно пахнущие реки стекали с асфальта на почву и попадали в систему ливневой канализации.

При проведении химического анализа проб почвы во дворе МКД экспертами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области были зафиксированы превышения показателей загрязняющими веществами.

В связи с этим в адрес УК было вынесено представление об устранении нарушений с требованием выполнить работы по ликвидации излива сточных вод во двор МКД. Однако УК требование не выполнила. Теперь она должна будет провести необходимые работы по решению суда.

ЖКХ