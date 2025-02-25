Прямые маршруты помогут связать Самару со столицами соседних регионов

Самарскую область и столицы соседних регионов могут связать новыми железнодорожными маршрутами. Новые направления помогут с удобством добираться до Уфы, Саратова, Оренбурга, Саранска и Пензы, об этом сообщили во время проведения представители КбшЖД во время пресс-конференции.
Кроме того, в планах также продлить маршруты поезда из Казани в Ульяновск — до Сызрани. На данный момент маршруты находятся в стадии разработки, но в ближайшие годы продолжится развитие локальных направлений.
Во время встречи также обсудили продление маршрутов «Тольятти — Новокуйбышевск», идущие до Безенчука, и «Чапаевск — Безенчук».