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Прямые маршруты помогут связать Самару со столицами соседних регионов

Из Самары планируют запустить маршруты до Уфы, Саратова, Оренбурга, Саранска и Пензы.

Источник: Комсомольская правда

Самарскую область и столицы соседних регионов могут связать новыми железнодорожными маршрутами. Новые направления помогут с удобством добираться до Уфы, Саратова, Оренбурга, Саранска и Пензы, об этом сообщили во время проведения представители КбшЖД во время пресс-конференции.

Кроме того, в планах также продлить маршруты поезда из Казани в Ульяновск — до Сызрани. На данный момент маршруты находятся в стадии разработки, но в ближайшие годы продолжится развитие локальных направлений.

Во время встречи также обсудили продление маршрутов «Тольятти — Новокуйбышевск», идущие до Безенчука, и «Чапаевск — Безенчук».