Прямые маршруты помогут связать Самару со столицами соседних регионов

Самарскую область и столицы соседних регионов могут связать новыми железнодорожными маршрутами. Новые направления помогут с удобством добираться до Уфы, Саратова, Оренбурга, Саранска и Пензы, об этом сообщили во время проведения представители КбшЖД во время пресс-конференции.