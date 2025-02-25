УФАС проверит работу логистических центров «Светофора» в Перми

Пермское УФАС проведет проверку деятельности логистических центров «Светофора» на предмет соблюдения требования закона о торговле. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Антимонопольщикам предстоит изучить договоры поставки. В них проверят соблюдение сроков оплаты продовольственных товаров, запрет на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней.
Кроме того, будет проанализировано соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции.
В случае выявления нарушений торгового законодательства региональные управления ФАС России будут применять меры антимонопольного реагирования.
Ранее «Комсомолка» писала, что судебные приставы по решению суда приостановили деятельность магазинов федеральной сети «Светофор» в Перми и Кунгуре. Магазины закрыли из-за нарушения санитарных норм.
Специалисты Роспотребнадзора выявили некачественное мытье, обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками и прочее.