Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УФАС проверит работу логистических центров «Светофора» в Перми

Магазины проверят на предмет соблюдения требования закона о торговле.

Источник: Комсомольская правда

Пермское УФАС проведет проверку деятельности логистических центров «Светофора» на предмет соблюдения требования закона о торговле. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольщикам предстоит изучить договоры поставки. В них проверят соблюдение сроков оплаты продовольственных товаров, запрет на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней.

Кроме того, будет проанализировано соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции.

В случае выявления нарушений торгового законодательства региональные управления ФАС России будут применять меры антимонопольного реагирования.

Ранее «Комсомолка» писала, что судебные приставы по решению суда приостановили деятельность магазинов федеральной сети «Светофор» в Перми и Кунгуре. Магазины закрыли из-за нарушения санитарных норм.

Специалисты Роспотребнадзора выявили некачественное мытье, обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками и прочее.

ФАС
торговля