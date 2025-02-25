УФАС проверит работу логистических центров «Светофора» в Перми

Антимонопольщикам предстоит изучить договоры поставки. В них проверят соблюдение сроков оплаты продовольственных товаров, запрет на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней.