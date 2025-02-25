Мэрия Нижнего Тагила поднимает плату за детские сады

В Нижнем Тагиле с 1 марта муниципальные детские сады поднимут стоимость своих услуг. Это следует из постановления администрации города от 24 февраля 2025 года, опубликованном на официальном сайте мэрии.
— Исходя из фактических расходов на присмотр и уход за детьми, в целях урегулирования взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, администрация города Нижний Тагил постановляет внести в постановление […] изменение, — говорится в документе.
Постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Так, согласно приложению к документу, с 1 марта родительская плата за услуги 12-часовой группы пятидневного пребывания вырастет до 2 775,84 рубля и 2 033,42 рубля для родителей деток с ограниченными возможностями здоровья.
То же самое коснется 14-часовых групп (3 053,42 рубля и 2 236,77 рубля соответственно) и 24-часовых групп (3 331,01 рубля и 2 440,11 рубля) пятидневного пребывания, а также 14-часовых групп (3 636,35 рубля и 2 663,79 рубля) и 24-часовых групп (3 997,21 рубля и 2 928,13 рубля) шестидневного пребывания соответственно.