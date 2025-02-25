Мэрия Нижнего Тагила поднимает плату за детские сады

— Исходя из фактических расходов на присмотр и уход за детьми, в целях урегулирования взимания платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, администрация города Нижний Тагил постановляет внести в постановление […] изменение, — говорится в документе.