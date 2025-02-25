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К концу июня могут открыть трассу Москва — Казань — Екатеринбург

К концу июня текущего года должна быть подготовлена к открытию трасса М-12 «Восток» (Москва — Казань — Екатеринбург).

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после проверки строительства дороги.

«Могу сказать, что темп работы по продлению М-12 до Екатеринбурга неплохой, — написал Марат Хуснуллин в телеграм-канале. — Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень».

Также заместитель председателя правительства проверил, в каком состоянии участок трассы Екатеринбург — Тюмень, он тоже войдет в М-12.

«МК-Урал» ранее писал, что скоростная трасса М-12 «Восток», которую планируют продлить сначала до Екатеринбурга, а потом до Тюмени, в перспективе подходит для запуска беспилотных грузоперевозок.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщало, что старт движения на М-12 «Восток» запланирован на 2026 год.