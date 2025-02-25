К концу июня могут открыть трассу Москва — Казань — Екатеринбург

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после проверки строительства дороги.
«Могу сказать, что темп работы по продлению М-12 до Екатеринбурга неплохой, — написал Марат Хуснуллин в телеграм-канале. — Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень».
Также заместитель председателя правительства проверил, в каком состоянии участок трассы Екатеринбург — Тюмень, он тоже войдет в М-12.
«МК-Урал» ранее писал, что скоростная трасса М-12 «Восток», которую планируют продлить сначала до Екатеринбурга, а потом до Тюмени, в перспективе подходит для запуска беспилотных грузоперевозок.
Ранее Министерство транспорта РФ сообщало, что старт движения на М-12 «Восток» запланирован на 2026 год.