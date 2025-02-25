К концу июня могут открыть трассу Москва — Казань — Екатеринбург

«Могу сказать, что темп работы по продлению М-12 до Екатеринбурга неплохой, — написал Марат Хуснуллин в телеграм-канале. — Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень».