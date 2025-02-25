Приморские таксисты стали богаче: сколько теперь платят за работу

На сегодняшний день, чтобы привлечь кадры и удержать конкурентоспособность, работодатели увеличивают ставки для водителей. Кроме того, во многих компаниях предусмотрены дополнительные бонусы в виде зон отдыха, оплаты за бензин и шиномонтаж, рабочего смартфона.
Согласно анализу «Авито Работы» (16+), самую высокую зарплату водителям по РФ готовы платить в Смоленской области — там средняя ставка составляет 135 788 рублей в месяц. За ней следует Приморье, где работодатели указывают среднюю зарплату 116 013 рублей ежемесячно. Отмечается, что она выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. Третье место досталось Республике Башкортостан — 106 991 рублей в месяц.
Эксперты обращают внимание, что реальный доход водителей может существенно отличаться от обещанного в вакансиях. На итоговую сумму влияет множество переменных: сколько часов отработано, сколько заказов выполнено, какие тарифы установлены компанией, какой процент уходит на комиссии, а также сколько средств тратится на топливо и обслуживание автомобиля.
Между тем в Приморье в январе 2025 года стоимость услуг пассажирского транспорта выросла почти на 20% по сравнению с началом 2024 года: с 20,51 до 38,29%. Это связано не только с повышением заработных плат извозчикам, но и с подорожанием ГСМ и запчастей. Ранее экономист дал прогноз, что стоимость поездок на такси в России вырастет на 7−19%.