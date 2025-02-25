Приморские таксисты стали богаче: сколько теперь платят за работу

Между тем в Приморье в январе 2025 года стоимость услуг пассажирского транспорта выросла почти на 20% по сравнению с началом 2024 года: с 20,51 до 38,29%. Это связано не только с повышением заработных плат извозчикам, но и с подорожанием ГСМ и запчастей. Ранее экономист дал прогноз, что стоимость поездок на такси в России вырастет на 7−19%.