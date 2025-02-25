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В Приморье планируют запустить сборку китайских двигателей для судов

Китайская компания Zichai готова локализовать производство на территории края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Во вторник, 25 февраля, в правительстве Приморского края прошла встреча представителей местных судоремонтных предприятий и китайской компании Zichai. Стороны обсудили организацию сборки китайских судовых двигателей на мощностях Находкинского судоремонтного завода (НСРЗ).

По данным пресс-службы регионального правительства, заместитель министра промышленности и торговли Приморья Алексей Пикалов отметил, что отрасль по ремонту и строительству судов в крае обладает необходимыми ресурсами для реализации проекта. Он указал, что в Дальневосточном филиале Российского морского регистра судоходства зарегистрировано более 10,4 тысячи двигателей, износ которых превышает 50%. Эта ситуация, по его словам, открывает возможности для сотрудничества в замене и обслуживании оборудования.

Руководитель проекта АО «НСРЗ» Анатолий Смирнов сообщил, что переговоры о поставках комплектующих от китайских производителей начались в 2024 году. На текущем этапе предстоит согласовать модели двигателей и объёмы поставок. Для этого Минпромторг разослал запросы ста судостроительным и судоремонтным предприятиям Дальнего Востока.

Со стороны китайских партнёров прозвучала готовность к локализации производства. Председатель совета директоров Zichai Го Лян заявил, что компания планирует не только поставлять детали, но и организовать сервисные центры. Также рассматривается вариант создания отдельного сборочного предприятия на базе НСРЗ.