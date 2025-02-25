В Приморье планируют запустить сборку китайских двигателей для судов

По данным пресс-службы регионального правительства, заместитель министра промышленности и торговли Приморья Алексей Пикалов отметил, что отрасль по ремонту и строительству судов в крае обладает необходимыми ресурсами для реализации проекта. Он указал, что в Дальневосточном филиале Российского морского регистра судоходства зарегистрировано более 10,4 тысячи двигателей, износ которых превышает 50%. Эта ситуация, по его словам, открывает возможности для сотрудничества в замене и обслуживании оборудования.