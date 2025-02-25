В Самаре за 19 млн рублей планируется снести девять домов

Итоги торгов подведут после 7 марта. Победитель должен будет исполнить контракт до конца текущего года. Ему предстоит снести девять аварийных домов в 6 районах города. Список:
- Самарский район, ул. Фрунзе, дом № 123−125, литера Дд
- Самарский район, ул. Ленинская, дом № 42 литеры А, А1, А2
- Самарский район, ул. Водников, дом № 69 литеры В
- Ленинский район, ул. Самарская, дом № 96 литеры В, В1, В2, В3, в, в1
- Железнодорожный район, ул. Буянова, дом № 41, литера А
- Куйбышевский район, ул. Гаванская, дом № 9
- Советский район, ул. Бобруйская, дом № 15 литера 15
- Кировский район, ул. Каховская, дом № 38 литера Н
- Кировский район, пер. Ташкентский, дом № 74 литеры А, А1, А2, А3, А4,а
Напомним, ранее мэрия Самары выделила 12 млн рублей на снос 8 аварийных жилых домов (в Кировском, Ленинском и Промышленном районах). На торги заявились четыре участника, победителем стал подрядчик, предложивший выполнить услуги за 7,88 млн рублей. Имя победителя торгов не указывается.