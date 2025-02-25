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В Самаре за 19 млн рублей планируется снести девять домов

Самарский департамент управления имуществом ищет подрядчика, который снесет аварийные жилые дома в нескольких районах города. На это выделяется 18,93 млн рублей.

Итоги торгов подведут после 7 марта. Победитель должен будет исполнить контракт до конца текущего года. Ему предстоит снести девять аварийных домов в 6 районах города. Список:

  • Самарский район, ул. Фрунзе, дом № 123−125, литера Дд
  • Самарский район, ул. Ленинская, дом № 42 литеры А, А1, А2
  • Самарский район, ул. Водников, дом № 69 литеры В
  • Ленинский район, ул. Самарская, дом № 96 литеры В, В1, В2, В3, в, в1
  • Железнодорожный район, ул. Буянова, дом № 41, литера А
  • Куйбышевский район, ул. Гаванская, дом № 9
  • Советский район, ул. Бобруйская, дом № 15 литера 15
  • Кировский район, ул. Каховская, дом № 38 литера Н
  • Кировский район, пер. Ташкентский, дом № 74 литеры А, А1, А2, А3, А4,а

Напомним, ранее мэрия Самары выделила 12 млн рублей на снос 8 аварийных жилых домов (в Кировском, Ленинском и Промышленном районах). На торги заявились четыре участника, победителем стал подрядчик, предложивший выполнить услуги за 7,88 млн рублей. Имя победителя торгов не указывается.

недвижимость