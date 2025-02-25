ДВЖД зовёт хабаровчан завершить зиму на горнолыжном курорте Холдоми

В состав тура входит проезд в плацкартном вагоне поезда № 627/628 по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, а далее автобусом от железнодорожного вокзала Города юности непосредственно до самого курорта. Также в пакет включено проживание на горнолыжной базе, завтрак в день прибытия и ужин в день отъезда и страховка. Кроме того, сноуборды и лыжи можно бесплатно провезти в ручной клади.