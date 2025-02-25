ДВЖД зовёт хабаровчан завершить зиму на горнолыжном курорте Холдоми

Дальневосточная железная дорога приглашает всех желающих 28 февраля отправиться из Хабаровска в совмещенный тур «Лыжная стрела» на горнолыжный курорт Холдоми в Солнечном районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В состав тура входит проезд в плацкартном вагоне поезда № 627/628 по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, а далее автобусом от железнодорожного вокзала Города юности непосредственно до самого курорта. Также в пакет включено проживание на горнолыжной базе, завтрак в день прибытия и ужин в день отъезда и страховка. Кроме того, сноуборды и лыжи можно бесплатно провезти в ручной клади.
Как уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, это будет последний зимний рейс «Лыжной стрелы». Следующая такая поездка состоится уже весной — 21 марта. Подробную информацию о программе можно найти на сайте Российских железных дорог.
Напомним, что еще один туристический поезд отправится из Хабаровска в Тынду 8 марта — это туристско-образовательный проект для школьников, которым расскажут об истории строительства Байкало-Амурской магистрали и познакомят со столицей БАМа.