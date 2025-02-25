В Екатеринбурге завершилось строительство «Макаровского» квартала

В центре Екатеринбурга завершилось строительство жилого квартала «Макаровский». «УГМК-Застройщик» получил разрешение на введение в эксплуатацию последнего дома переменной этажности — от 8 до 12 этажей.
Строительство ЖК заняло 8 лет. За это время на бывшей промышленной площадке было построено свыше 100 тыс. кв. м жилья — 943 квартиры. Особое внимание уделялось сохранению исторического наследия квартала — застройщик восстановил два объекта культурного наследия. В частности, в Симановской мельнице сейчас расположены 25 квартир и ресторан «Большой грузинский», рядом с которым установлена теплица в память о купце Илье Симанове, некогда создавшем на берегу городского пруда оранжерею с экзотическими растениями.
А в здании бывшей производственной лаборатории разместился детский сад «Мир открытий». Также сохранена историческая стена с барельефом солдата и именами погибших на фронте Великой Отечественной войны работников мукомольного завода. Благоустроена набережная, высажены ивы, яблони, липы.
«Для нас было важно здесь создать в комплексе развитую инфраструктуру — под нее мы отвели около 15% площадей. Так, прямо на территории появились магазины, кафе и рестораны. Работает клиника “УГМК-Здоровье” с уклоном на развитие и реабилитацию когнитивных способностей. В “Макаровском” открылся фитнес-клуб федеральной сети World Class с бассейном. Наличие этих проектов в ЖК теперь является нашим стандартом», — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Помимо этого в стандарты девелопмента вошли такие элементы, как разноуровневая архитектура зданий и художественная подсветка фасадов. Ландшафтный дизайн дворового пространства разрабатывался с учетом климатических особенностей и местоположения комплекса. На территории размещены детские площадки для различных возрастных групп, зоны отдыха с качелями и беседками. Комплекс оснащен многоступенчатой системой безопасности с круглосуточным мониторингом и видеонаблюдением без слепых зон. Для автомобилистов предусмотрен теплый паркинг, доступный с каждого этажа здания без выхода на улицу.
Напомним, что «Макаровский» с 2018 по 2024 годы занимал первую строчку рейтинга лучших ЖК-новостроек РФ по потребительским качествам по версии ЕРЗ.РФ. Проект на протяжении нескольких лет становился обладателями множества профессиональных наград, в том числе престижного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК».