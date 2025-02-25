В Екатеринбурге завершилось строительство «Макаровского» квартала

«Для нас было важно здесь создать в комплексе развитую инфраструктуру — под нее мы отвели около 15% площадей. Так, прямо на территории появились магазины, кафе и рестораны. Работает клиника “УГМК-Здоровье” с уклоном на развитие и реабилитацию когнитивных способностей. В “Макаровском” открылся фитнес-клуб федеральной сети World Class с бассейном. Наличие этих проектов в ЖК теперь является нашим стандартом», — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.