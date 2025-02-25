Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты

Сообщается, что по новым кредитам в белорусских рублях, которые предоставляются юридическим лицам, но за исключением льготных, предельная ставка будет 12,87% годовых (в феврале — 12,5%). Что касается новых кредитов, которые будут предоставляться физическим лицам в национальной валюте, но за исключением льготных, ставка окажется 18,18% годовых (в феврале — 17,71%).