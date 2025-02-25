Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты

Нацбанк Беларуси повысил на март 2025 года расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка.
Сообщается, что по новым кредитам в белорусских рублях, которые предоставляются юридическим лицам, но за исключением льготных, предельная ставка будет 12,87% годовых (в феврале — 12,5%). Что касается новых кредитов, которые будут предоставляться физическим лицам в национальной валюте, но за исключением льготных, ставка окажется 18,18% годовых (в феврале — 17,71%).
Тем временем «Беларусбанк» объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье.
Ранее Нацбанк Беларуси ввел важные изменения в операции с банковскими картами.
Кстати, мы узнали, как построить жилье в Минске с господдержкой в 2025: очереди, поддержка многодетных, «отказные» квартиры, социальное жилье.