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Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты

Нацбанк Беларуси определил максимальные процентные ставки по кредитам на март.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси повысил на март 2025 года расчетные величины стандартного риска, влияющие на кредиты. Подробности озвучили в пресс-службе Национального банка.

Сообщается, что по новым кредитам в белорусских рублях, которые предоставляются юридическим лицам, но за исключением льготных, предельная ставка будет 12,87% годовых (в феврале — 12,5%). Что касается новых кредитов, которые будут предоставляться физическим лицам в национальной валюте, но за исключением льготных, ставка окажется 18,18% годовых (в феврале — 17,71%).

Тем временем «Беларусбанк» объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье.

Ранее Нацбанк Беларуси ввел важные изменения в операции с банковскими картами.

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