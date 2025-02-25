Казахстанцы смогут запретить себе кредиты одной фразой

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Казахстанцы смогут защититься от мошенников одной фразой, сообщило Первое кредитное бюро.
Если у человека нет ЭЦП, но он зарегистрирован в базе мобильных граждан, то можно легко включать и отключать запрет на кредитование с помощью голосового бота.
Вот как это сделать:
- позвоните по номеру 1414 — это бесплатно;
- выберите удобный для вас язык: казахский или русский;
- произнесите фразу «Запрет на кредитование»;
- после этого вы сможете установить запрет на кредитование, снять его или получить информацию об услуге;
- введите свой ИИН после гудка;
- вы получите SMS с кодом, который нужно ввести для подтверждения.
Особенно услуга может быть полезна для граждан, не пользующихся смартфонами или с ограниченным доступом к интернету.