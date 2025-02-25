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Казахстанцы смогут запретить себе кредиты одной фразой

Первое кредитное бюро ввело новшество.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Казахстанцы смогут защититься от мошенников одной фразой, сообщило Первое кредитное бюро.

Если у человека нет ЭЦП, но он зарегистрирован в базе мобильных граждан, то можно легко включать и отключать запрет на кредитование с помощью голосового бота.

Вот как это сделать:

  • позвоните по номеру 1414 — это бесплатно;
  • выберите удобный для вас язык: казахский или русский;
  • произнесите фразу «Запрет на кредитование»;
  • после этого вы сможете установить запрет на кредитование, снять его или получить информацию об услуге;
  • введите свой ИИН после гудка;
  • вы получите SMS с кодом, который нужно ввести для подтверждения.

Особенно услуга может быть полезна для граждан, не пользующихся смартфонами или с ограниченным доступом к интернету.