В Литве начали демонтаж ЛЭП на Калининградскую область

Как отмечал оператор, перед синхронизацией, которая была проведена 9 февраля, из 11 линий на Белоруссию работала одна, из 6 на Калининградскую область — 3. На другой день после синхронизации с опор на российском и белорусском направлениях были сняты провода. Завершить демонтаж опор по всей системе планируется в 2026 году.