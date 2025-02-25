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В Литве начали демонтаж ЛЭП на Калининградскую область

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Литва приступила к демонтажу опор линий электропередачи (ЛЭП) на Калининградскую область, которые, как утверждают в Вильнюсе, вместе с проводами стали ненужными после отключения стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) и синхронизации с ЕС. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Litgrid, являющейся оператором литовских электросетей, Рокас Масюлис.

Источник: Reuters

«Для проведения работ сформированы специализированные бригады. После демонтажа технические детали, которые еще можно использовать, будут переданы Украине», — сказал он.

Демонтаж начался с опор в деревне Стаугайчяй Вилкавишкского района, которые были поставлены для ЛЭП с гидроаккумуляционной электростанции в Круонисе на Советск.

Как отмечал оператор, перед синхронизацией, которая была проведена 9 февраля, из 11 линий на Белоруссию работала одна, из 6 на Калининградскую область — 3. На другой день после синхронизации с опор на российском и белорусском направлениях были сняты провода. Завершить демонтаж опор по всей системе планируется в 2026 году.

энергетика