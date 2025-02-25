Почти 285 млрд тенге: Пенсионные накопления казахстанцев ушли в минус

Что касается процентных величин, убыточность ПА под управлением НБРК соответствует −1,25% при инфляции в 1,1%. Остальные же доверительные управляющие завершили месяц несколько лучше (от −0,74% до +0,58%). Правда, и речь в их случае шла об управлении куда меньшей суммой — 63,8 млрд против 22,3 трлн тенге.