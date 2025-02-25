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Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать

Представители уральских туркомпаний озвучили ряд предложений, направленных на повышение туристического потока в Узбекистан.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Туроператоры Узбекистана и Урала намерены тесно сотрудничать, сообщает ИА «Дунё».

Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе встречи, организованной Генеральным консульством Узбекистана и Уральским отделением Российского союза туриндустрии — Уральской ассоциацией туризма (УАТ).

Представители авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Red Wings» презентовали полетные программы из Екатеринбурга в города Узбекистана, с докладами о сотрудничестве в сфере туризма выступили руководители крупных туристических фирм Екатеринбурга.

В свою очередь, узбекская сторона рассказала о развитии туриндустрии республики, либерализации визовой политики, широком спектре условий, удобств и мер безопасности, созданных для иностранных туристов.

Представитель Службы дипломатического сервиса (СДС) при МИД Узбекистана Ойбек Мухтаров представил разработанные СДС туристические программы и маршруты.

Со стороны уральских туркомпаний высказаны предложения, направленные на повышение туристического потока в Узбекистан.

«В частности, выражено мнение относительно возобновления деятельности представительства “Uzbekistan airways” в Екатеринбурге. Также прозвучали предложения об организации взаимных пресс-туров для представителей туркомпаний регионов Узбекистана и Урала», — говорится в сообщении.

туризм и отдых