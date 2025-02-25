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Волгоградцам перечислили плюсы от сноса старой телебашни

В Волгограде завершились работы по демонтажу 180-метровой телебашни на Мамаевом кургане.

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области, разбор сооружения начался 1 сентября 2024 года и занял 129 дней.

Вместо демонтированного объекта в городе возвели 256-метровую телебашню, четвертую по высоте в России. Новая башня обеспечивает надежную и качественную трансляцию 20 цифровых телеканалов и девяти FM-радиостанций. Современный технологический комплекс оснащен передовым оборудованием, делает услуги связи более доступными и устойчивыми, в перспективе позволяет размещать дополнительные радиопередатчики и другое телекоммуникационное оборудование, утверждают в облкомцифры.

Освобождение Мамаева кургана от старого объекта также подарит посетителям мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» улучшенный панорамный вид на Волгоград и позволит в полной мере оценить величие скульптуры «Родина-мать зовет!», подчеркнули в ведомстве.