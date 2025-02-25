Волгоградцам перечислили плюсы от сноса старой телебашни

Вместо демонтированного объекта в городе возвели 256-метровую телебашню, четвертую по высоте в России. Новая башня обеспечивает надежную и качественную трансляцию 20 цифровых телеканалов и девяти FM-радиостанций. Современный технологический комплекс оснащен передовым оборудованием, делает услуги связи более доступными и устойчивыми, в перспективе позволяет размещать дополнительные радиопередатчики и другое телекоммуникационное оборудование, утверждают в облкомцифры.