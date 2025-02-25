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В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса

Максимальный размер планируемой к предоставлению субсидии — 400 000 рублей.

Администрация городского округа Самара сообщает о начале отбора получателей грантов на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в кредитных организациях. Программа предназначена для поддержки малых и средних предприятий, которые приобрели основные средства или пополнили свои оборотные активы.

На предоставление гранта могут рассчитывать представители бизнес-сообщества, которые соответствуют нескольким критериям:

— регистрация и осуществление деятельности на территории.

городского округа Самара;

— наличие сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего.

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от.

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего.

предпринимательства в Российской Федерации";

— кредит получен после 1 января 2019 года на сумму свыше 500 000.

рублей;

— кредит должен быть взят на пополнение оборотных средств либо.

на приобретение основных средств.

Прием заявок осуществляется с 1 марта по 30 апреля 2025 года на сайте «Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки»: promote.budget.gov.ru/. Сроки проведения отбора: с 1 марта по 19 июня 2025 года.

Актуальная информация о действующих мерах поддержки на территории городского Самара размещена на портале Департамента Экономического развития, инвестиций и торговли — Бизнесплатформа.рф.

По вопросам получения субсидии можно обратиться по телефону: 8 (846) 333−58−47,

e-mail: dp_msp@samadm.ru в рабочие дни с 08.30 до 16.30 часов, перерыв на обед с 12.30 до 13.30, по адресу г. Самара, ул. Галактионовская, д. 25, каб. 6.

экономика