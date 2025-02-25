В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса

Администрация городского округа Самара сообщает о начале отбора получателей грантов на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в кредитных организациях. Программа предназначена для поддержки малых и средних предприятий, которые приобрели основные средства или пополнили свои оборотные активы.