Красноярский бизнесмен продал имущество на ₽80 млн, чтобы уйти от налогов

В 2021 году директор ООО «Сибирский соболь» узнал о налоговой проверке. У фирмы скопились задолженности. Чтобы уберечь имущество от налоговиков, он решил продать имущество подконтрольным фирмам по заниженной стоимости. С небольшой разницей во времени он продал 15 автомобилей, два земельных участка стоимостью 80 млн рублей за 2,5 млн рублей.