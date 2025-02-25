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Красноярский бизнесмен продал имущество на ₽80 млн, чтобы уйти от налогов

Имущество он продавал задешево подконтрольным фирмам, что выявили в прокуратуре.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае расторгли сделки по продаже имущества на 80 млн рублей, заключенные в целях уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в прокуратуре.

В 2021 году директор ООО «Сибирский соболь» узнал о налоговой проверке. У фирмы скопились задолженности. Чтобы уберечь имущество от налоговиков, он решил продать имущество подконтрольным фирмам по заниженной стоимости. С небольшой разницей во времени он продал 15 автомобилей, два земельных участка стоимостью 80 млн рублей за 2,5 млн рублей.

Прокуратура выявила махинации. В сентябре 2021 года фирме начислили налог на 37 млн рублей.

Имущество обязали вернуть должнику. Суд удовлетворил иск и обязал фирмы не только вернуть должнику его активы, но и уплатить рыночную стоимость проданного имущества в размере 44 млн руб.

Возвращение имущества на баланс фирмы и уплату налогов контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае вынесли приговор сотруднику ГАИ, который помог коллеге-полицейскому уйти от ответственности за совершенное ДТП.

Прокуратура