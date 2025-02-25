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В Ростове под снос пойдет дореволюционный дом на Тургеневской

Он был признан аварийным в 2021 году.

В Ростове-на-Дону собираются снести здание 1880 года постройки на улице Тургеневской, 77. Об этом стало известно из документов, опубликованных мэрией донской столицы.

Двухэтажный дом был признан аварийным в 2021 году. После этого его расселили. Здание имеет три подъезда и 279 квадратных метров жилой территории.

В администрации города продолжают делать выплаты за изъятое имущество. Здание снесут после того, как всем собственникам дадут компенсации.

Несмотря на то, что здание построено почти полтора века назад, оно не было включено в список объектов культурного наследия.

недвижимость