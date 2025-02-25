В Перми электросуда начнут курсировать с мая

Напомним, минувшим летом в акватории Камы начал курсировать прогулочный «Экоход» производства Emperium (входит в Sitronics Group — компания из Санкт-Петербурга, ставшая в прошлом году владельцем 25% долей пермского судостроительного предприятия) по маршруту Пермь-Закамск. Для этого Пермская судоверфь установила специальные причалы на Речном вокзале в центре города и в Кировском районе рядом с ДК им. Кирова. Двухпалубный катамаран рассчитан на 130 пассажиров. Главная палуба судна оборудована мягкими креслами и столиками, на ней расположен также основной салон на 114 посадочных мест, в носовой части находится каюта повышенной комфортности на 16 человек. В прошлом году пассажиропоток на водном маршруте составил 8 тыс. человек.