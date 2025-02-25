Второй корпус бывшего Hyatt Regency Sochi сдадут в июле

Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию Сочи. Объем инвестиций в проект составляет 750 млн руб.
Соглашение о строительстве было подписано в декабре 2023 года между инвестором — компанией «Юг-Новый век», администрацией Сочи и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Проект предусматривает создание оздоровительного комплекса с зоной открытых бассейнов и СПА-центром с крытым бассейном.
По данным администрации, инвестор также обязался благоустроить пешеходные дорожки и лестницу в Приморском парке возле Библиотеки № 1 им. А. С. Пушкина.
Отель Hyatt Regency Sochi был открыт в 2014 году к Олимпиаде в Сочи. В нем насчитывалось 170 номеров, включая 28 люксовых. Через некоторое время после начала СВО, 10 марта 2022 года, сеть Hyatt объявила о приостановке деятельности в России, и отель сменил название на Grand Karat Sochi.
Владелец гостиницы — компания «Юг-Новый век» — входит в состав девелоперской группы «Снегири Девелопмент». По данным СПАРК, в конце 2024 года единственным учредителем компании с долей 100% стал Аркадий Борисенко.