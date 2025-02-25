Второй корпус бывшего Hyatt Regency Sochi сдадут в июле

Отель Hyatt Regency Sochi был открыт в 2014 году к Олимпиаде в Сочи. В нем насчитывалось 170 номеров, включая 28 люксовых. Через некоторое время после начала СВО, 10 марта 2022 года, сеть Hyatt объявила о приостановке деятельности в России, и отель сменил название на Grand Karat Sochi.