Что не так с ростом грузоперевозок в Молдове: мнение экономиста

Он также обращает внимание на то, что в 2024 году, несмотря на рост, ярко выражен ниспадающий тренд (в третьем квартале спад на 1,4% и в четвертом квартале минус 2,6%), в то время как годом ранее, хоть и был отмечен спад, но тренд был явно растущий (начали год со снижения в первом квартале на 12%, во втором квартале — минус 10%, в третьем — минус 3,3% и в четвертом квартале уже рост на 2,7%. В итоге за год в целом спад на 5,2%).