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Что не так с ростом грузоперевозок в Молдове: мнение экономиста

Молдавский экономист прокомментировал годовые данные Нацбюро статистики по объему грузоперевозок в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Нацбюро статистики Молдовы (НБС) сообщило, что в 2024 году по сравнению с 2023-м грузоперевозки выросли как по объему (+2,2%), так и по расстоянию перевозок (+2,1%).

Всего в 2024 году железнодорожные, автомобильные, речные и воздушные транспортные компании перевезли 20,2 миллиона тонн грузов, что на 2,2% больше, чем в 2023 году.

Автомобильный транспорт, на долю которого приходится 87,2% в структуре перевезенных грузов, зафиксировал рост объема на 12,4%, Предприятиями автомобильного транспорта за год перевезено 17,6 миллиона тонн грузов.

Железнодорожный транспорт, доля которого в структуре перевезенных грузов составляет 12,1%, в 2024 году отметил снижение по сравнению с 2023 годом объемов перевезенных грузов на 38%.

На воздушном транспорте в 2024 году по сравнению с 2023 годом зафиксирован рост объема перевезенных грузов на 19,5%.

На внутреннем речном транспорте отмечен рост на 0,2% по объему перевезенных грузов, отмечает НБС.

Эти цифры в своем Telegram прокомментировал экономист Владимир Головатюк. И, хотя статистика рапортует о росте показателей, эксперт говорит, что радоваться нечему.

«Рост в 2024 году не компенсировал падение предыдущего года (оно составляло 5,2%. — Ред.). В результате объемы перевозимых грузов в 2024 году ниже объемов 2022 года на 3%», — отмечает Головатюк.

Он также обращает внимание на то, что в 2024 году, несмотря на рост, ярко выражен ниспадающий тренд (в третьем квартале спад на 1,4% и в четвертом квартале минус 2,6%), в то время как годом ранее, хоть и был отмечен спад, но тренд был явно растущий (начали год со снижения в первом квартале на 12%, во втором квартале — минус 10%, в третьем — минус 3,3% и в четвертом квартале уже рост на 2,7%. В итоге за год в целом спад на 5,2%).

«Спад в транспортной отрасли логичен. Когда сокращается промпроизводство, серьезные проблемы в сельском хозяйстве, то снижение объемов перевозимых грузов неизбежно», — подытожил экономист.

Данные НБС не включают Приднестровье и муниципий Бендеры.