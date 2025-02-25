С Урала в Китай отправили две тысячи тонн сладостей

В Китай экспортировали две тысячи тонн разнообразных сладостей с Урала за 2024 год. В Стране восходящего солнца любят печенье, рулеты, бисквитные торты, пряники и круассаны. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.
— Хитом продаж в Китайскую Народную Республику стали пряники, объем экспорта которых превысил одну тысячу тонн. Их стоимость составила почти 135 миллионов рублей, — рассказали в УТУ.
К региональным производителям десертов зарубежные партнеры проявляют активный интерес. Поставка кондитерских изделий осуществляются в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Отгрузки предприятий УрФО за 2024 год превысили 8,5 тысячи тонн.
Внушительный прирост кондитерских изделий замечен в Беларусь. Он стал в 15 раз больше. В республику отправили около 1,5 тысячи тонн сладостей.