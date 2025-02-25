В 2025 году на Кубани восстановят 176 га лесов

Важным этапом процесса является заготовка семян. В Белореченском лесничестве действует питомник, где выращивают посадочный материал: саженцы и сеянцы красного и черешчатого дуба, ясеня, тополя и черного ореха. Специалисты отмечают, что для закладки одного гектара лесных культур требуется до четырех тыс. сеянцев, которые выращивают в питомнике в течение двух-трех лет. Из одного килограмма желудей дуба можно получить до 250 сеянцев. В 2025 году планируется заготовить посадочный материал из трех тонн семян. С 2017 года в питомнике вырастили свыше 1,5 млн сеянцев и саженцев.