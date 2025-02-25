Проект ростовского трамвая ждет кардинальный пересмотр

— Принципиальная разница заключается в том, что в Таганроге построено отдельное полотно, не влияющее на основную дорожную сеть, есть тротуары, возле которых может остановиться трамвай, в него можно зайти и выйти, есть остановки, — отметил врио губернатора. — В Ростове все работы ведутся на основе существующей дорожной сети. Это большой риск. Конечно, предполагается, что мы за два года перекопаем Малиновского, Стачки и Нагибина, чтобы там появился трамвай, который еще при Владимире Чубе убирали, чему все страшно радовались. А теперь мы за сумму, которая очевидно экономически невыгодная, вернем трамвай обратно. При этом оставим выделенную полосу, потому что трамвай не заменит автобусы. Люди будут выходить фактически на середину дороги, и все равно нужно будет или делать пешеходные переходы, или увеличивать число светофоров. А пешеходные переходы — это увеличение аварийности.