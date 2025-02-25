Проект ростовского трамвая ждет кардинальный пересмотр

На недавней встрече с представителями региональных СМИ Слюсарь заявил, что «реализация в существующем формате привела бы к очень неприятным последствиям». Кстати, по его словам, он обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выделить столичную команду транспортников для изучения проекта ростовского трамвая. Согласие уже получено.
— Он выделил специалистов, которые подготовили отчет. Есть у нас соображения и своих специалистов. Теперь все нужно собрать воедино, — сказал Слюсарь.
По его мнению, при правильном подходе ростовский трамвай может быть перспективным транспортом. Однако сейчас «нужна пауза», чтобы все это собрать и выйти на верное решение. Главное, со слов врио губернатора, что в старой концепции «трамвай не существует», так как в таком виде это привело бы «к очень неприятным последствиям».
В чем же заключаются неприятные последствия? Это хорошо видно на примере Таганрога, где уже несколько лет реализуется масштабная модернизация трамвая с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП).
— Принципиальная разница заключается в том, что в Таганроге построено отдельное полотно, не влияющее на основную дорожную сеть, есть тротуары, возле которых может остановиться трамвай, в него можно зайти и выйти, есть остановки, — отметил врио губернатора. — В Ростове все работы ведутся на основе существующей дорожной сети. Это большой риск. Конечно, предполагается, что мы за два года перекопаем Малиновского, Стачки и Нагибина, чтобы там появился трамвай, который еще при Владимире Чубе убирали, чему все страшно радовались. А теперь мы за сумму, которая очевидно экономически невыгодная, вернем трамвай обратно. При этом оставим выделенную полосу, потому что трамвай не заменит автобусы. Люди будут выходить фактически на середину дороги, и все равно нужно будет или делать пешеходные переходы, или увеличивать число светофоров. А пешеходные переходы — это увеличение аварийности.
Напомним, что компания «Синара-ГТР» на условиях ГЧП строит трамвайные линии в Ростове уже почти два года. Начали с отдаленного спального района Левенцовка, который предполагается соединить с действующей трамвайной линией. Это участок длиной 6,3 километра от улицы Жданова до Малиновского. Линию на нем должны были уложить до конца 2024 года, после чего приступить к продлению путей в центр города. Однако работу в срок так и не завершили. Более того, осенью прошлого года правительство Ростовской области обратилось в Министерство транспорта РФ с просьбой пересмотреть сроки и финансирование проекта модернизации ростовского трамвая. На 2024 год для инфраструктурного проекта модернизации трамвайной сети в Ростове было предусмотрено 9,5 миллиарда рублей.
Как отмечал исполняющий на тот момент обязанности первого замглавы города Алексей Потешкин, «Синара» должна была завершить строительство трамвайной линии в Левенцовке от улицы Жданова до улицы Малиновского стоимостью 2,1 миллиарда рублей. Компания с этой задачей справилась. Однако проблемы возникают с пятью другими запланированными этапами, для которых отсутствует проектная документация, прошедшая государственную экспертизу.
Загвоздка в том, что представленный проект значительно превышал предполагаемую сметную стоимость. Его удорожание составило свыше 2,5 миллиарда рублей.
Компания «Синара-ГТР» заключила соглашение о строительстве и эксплуатации трамвайной сети Ростова-на-Дону в марте 2023 года. Подписи под документом поставили генеральный директор «Синара-ГТР — Ростов-на-Дону» Сергей Якушев, а также глава администрации Ростова Алексей Логвиненко и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Последние двое ушли в отставку соответственно в ноябре 2024-го и январе текущего года.
Общественность ранее также критиковала план модернизации ростовского трамвая. В частности, создатель проекта «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов ранее выступал за развитие новых коридоров и за то, чтобы не вести линию трамвая по проспектам Стачки и Михаила Нагибина, которые уже задыхаются от автомобильного трафика.
— Поскольку жителям Левенцовки не нужен непосредственно проспект Стачки, а жители южной части Западного жилого массива не смогут массово уехать с проспекта, мы предлагали тянуть трамвайную линию в створе улиц Лесопарковой и Текучева с последующим подключением ее к существующей сегодня центральной части сети, — говорит Михаил Кругликов.
По мнению урбаниста, директора АНО УР «Фабрика города» Михаила Векленко, трамвай сегодня — прямой конкурент автомобильному движению. Многие уверены, что выделенная линия на оживленных магистралях города только ухудшит транспортную ситуацию, о чем и говорил врио губернатора. Если же выстроить сеть грамотно, рассмотрев альтернативные маршруты, то можно создать городской транспорт, в который люди захотят пересесть из своих автомобилей. При этом будет и экономия для бюджета — ведь тогда не придется строить эстакады и новые мосты — разговоры об этом велись при прежнем губернаторе. Теперь для определения дальнейшего пути развития трамвая нужна пауза, чтобы собрать все предложения и найти нужное решение. Новый проект региональные власти обещают обсудить публично.
Справка «РГ».
Согласно концессионному соглашению, заключенному в 2023 году между Ростовом и компанией «Синара — Городские транспортные решения», в южной столице страны в течение 2023 — 2028 годов должно быть проложено и модернизировано 119,02 километра трамвайных путей, построено два сервисных депо, возведена и реконструирована 21 тяговая подстанция. Предстоит закупить 76 трехсекционных трамваев, а также модернизировать 30 односекционных машин имеющегося подвижного состава.