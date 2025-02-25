По информации ЕС, помимо «Кубань Кредита», ограничения затронут еще 12 российских банков. Однако представители кубанского банка сообщили, что финансовые операции продолжатся в обычном режиме благодаря альтернативным механизмам расчетов.
«Банк уже внедрил платежные системы, не зависящие от SWIFT, и обеспечил стабильность всех внутренних операций», — заявили в пресс-службе организации.
Ранее другие российские банки, попавшие в санкционный список, также отметили, что разработали альтернативные решения и отключение от SWIFT не скажется на их работе.
Попавший под санкции ЕС банк «Кубань Кредит» потеряет доступ к SWIFT
Евросоюз расширил санкционный список, в который вошел краснодарский банк «Кубань Кредит». С 17 марта его отключат от международной платежной системы SWIFT, но в кредитной организации заверили, что это не повлияет на ее работу.
По информации ЕС, помимо «Кубань Кредита», ограничения затронут еще 12 российских банков. Однако представители кубанского банка сообщили, что финансовые операции продолжатся в обычном режиме благодаря альтернативным механизмам расчетов.