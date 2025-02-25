Попавший под санкции ЕС банк «Кубань Кредит» потеряет доступ к SWIFT

По информации ЕС, помимо «Кубань Кредита», ограничения затронут еще 12 российских банков. Однако представители кубанского банка сообщили, что финансовые операции продолжатся в обычном режиме благодаря альтернативным механизмам расчетов.



«Банк уже внедрил платежные системы, не зависящие от SWIFT, и обеспечил стабильность всех внутренних операций», — заявили в пресс-службе организации.



Ранее другие российские банки, попавшие в санкционный список, также отметили, что разработали альтернативные решения и отключение от SWIFT не скажется на их работе.