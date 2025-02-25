На Дону обнаружили 93 работающих без документов шаурмичных

Так, два предприятия в поселке Орловском одноименного района и еще одно в Константиновске не были зарегистрированы в государственной системе, куда необходимо загружать ветеринарные документы на используемую животную продукцию.
Еще два общепита в поселке Орловском и один в станице Красноярской Цимлянского района числились в системе, но не высылали документы.
«Предприятиям общепита выдано 93 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, информация для принятия мер реагирования направлена в Роспотребнадзор», — пишет источник.