Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону обнаружили 93 работающих без документов шаурмичных

Ростовская область, 25 февраля 2025. DON24.RU. С начала этого года в нескольких районах донского региона обнаружили 93 предприятия общепита, которые работали без документов. Все они готовят и продают шаурму. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Источник: РИА "Новости"

Так, два предприятия в поселке Орловском одноименного района и еще одно в Константиновске не были зарегистрированы в государственной системе, куда необходимо загружать ветеринарные документы на используемую животную продукцию.

Еще два общепита в поселке Орловском и один в станице Красноярской Цимлянского района числились в системе, но не высылали документы.

«Предприятиям общепита выдано 93 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, информация для принятия мер реагирования направлена в Роспотребнадзор», — пишет источник.