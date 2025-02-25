Проект строительства небоскребов в Самаре вынесли на повторное обсуждение

Площадка общей площадью 41,8 тыс. кв. м входит в границы территории бывшего ГПЗ-4 и находится рядом с МФЦ. Некоторое время она принадлежала немецкому ритейлеру Selgros — он планировал строительство торгового центра. Затем компания продала участки ООО «Специализированный застройщик “Мичурина 27”, входящему в ГК “Новый Дон” Анатолия Давидюка. Девелопер владеет большей частью территории ГПЗ-4 и уже анонсировал строительство небоскребов в самом центре.
Застройщик ранее выносил проект застройки этих четырех участков на общественные слушания, попросив горожан согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство зданий высотой до 250 метров (75 этажей). Слушания прошли в ноябре-декабре прошлого года и стали провальными для компании.
В мэрию тогда поступило 528 отзывов, в том числе 490 в поддержку проекта, но выглядели они весьма формально: «Положительное мнение». При этом мнения не были учтены, так как оставившие их люди не проживают в этом районе.
Противники же проекта привели массу аргументов. Большинство их сводилось к тому, что строительство небоскребов спровоцирует транспортный коллапс в этом районе и существенно увеличит нагрузку на социальные объекты.
Многие противники проекта высказали предложение о том, что планы по застройке территории ГПЗ-4 необходимо обсудить на градостроительном совете при губернаторе. В их числе — архитектор, урбанист Ирина Фишман, которая является советником губернатора Вячеслава Федорищева.
«Это знаковая для города территория с памятниками промышленной архитектуры. Проект предлагает очень примитивную застройку безликими квадратными метрами, не предусматривая ни уплотнения УДС (между перекрестками сейчас около 1,5 км — это бывший завод, огромный квартал), ни обеспечения социальной инфраструктурой. Такие проекты нужно обсуждать на градсовете при губернаторе!» — написала она.
В итоге мэрия Самары не согласовала отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Судя по всему, застройщик не готов скорректировать проект и на новое обсуждение вынес те же вопросы.
Прием мнений проходит с 22 февраля по 1 марта.