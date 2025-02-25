В Ростовской области появился первый кардиомобиль

«Наша задача — сделать медицинскую помощь более доступной, особенно на селе, учитывая кадровый дефицит врачей узких специальностей. В регионе есть хорошая практика — квалифицированную медпомощь предоставляют мобильные бригады медиков. В их состав входят узкопрофильные специалисты областных больниц и клинических центров. С начала года они уже провели более 25 тысяч консультаций. Специалисты выезжают в районы по заявкам, которые формируют местные ЦРБ на основании обращений жителей. Эту практику будем продолжать», — говорится в сообщение.