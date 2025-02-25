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В январе инфляция в Самарской области замедлилась до 1,21%

В январе 2025 г. инфляция в Самарской области составила 1,21%, против 1,37% в декабре прошлого года.

Источник: Reuters

При этом в сравнении с январем 2024 г. цены выросли на 10,26%. Такие данные публикует Самарастат.

Продовольственные товары за январь в среднем подорожали на 1,74%, непродовольственные — 0,24%, услуги — 1,59%.

экономика