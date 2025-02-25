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В Красноярске рассмотрели два новых проекта КРТ

В Красноярске планируется комплексно развивать еще две территории: одна находится на улице Телевизорная, вторая представляет собой несмежные площадки в Октябрьском, Центральном и Советском районах.

Источник: Reuters

Накануне концепции проектов представители застройщиков презентовали рабочей группе по КРТ при департаменте градостроительства мэрии.

Оба проекта планируется реализовать по инициативе правообладателей земельных участков. «Участники рабочей группы, в которую входят сотрудники администрации и краевого минстроя, рекомендовали застройщикам доработать проекты в части обеспеченности территорий объектами спорта, культуры и образования. После корректировки документацию отправят в региональную градостроительную комиссию», — рассказали в департаменте.

Также на встрече застройщики доложили о проводимых работах по ранее заключенным договорам и соглашениям.

строительство