В Красноярске рассмотрели два новых проекта КРТ

Оба проекта планируется реализовать по инициативе правообладателей земельных участков. «Участники рабочей группы, в которую входят сотрудники администрации и краевого минстроя, рекомендовали застройщикам доработать проекты в части обеспеченности территорий объектами спорта, культуры и образования. После корректировки документацию отправят в региональную градостроительную комиссию», — рассказали в департаменте.