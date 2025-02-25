На Мамаевом кургане в Волгограде демонтировали 180-метровую телебашню

Работы по демонтажу 180-метровой телебашни на склонах Мамаева кургана стали частью модернизации инфраструктуры связи региона. Проводимые мероприятия направлены на повышение качества эфирного телерадиовещания и содействуют достижению целей нацпроекта «Экономика данных».
Демонтированную телебашню заменила современная 256-метровая вышка, четвертая по высоте в России. Новый объект обеспечивает надежную и качественную трансляцию 20 цифровых телеканалов и 9 FM-радиостанций. Комплекс оснащен современным оборудованием.
Кроме этого, демонтаж металлоконструкций улучшит панорамный вид на Волгоград, позволит в полной мере оценить величие скульптуры «Родина-мать зовет!», отметили в комитете информационных технологий Волгоградской области.