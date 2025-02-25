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На Мамаевом кургане в Волгограде демонтировали 180-метровую телебашню

Разбор сооружения начался 1 сентября 2024 года и занял 129 дней.

Источник: комитет информационных технологий Волгоградской области

Работы по демонтажу 180-метровой телебашни на склонах Мамаева кургана стали частью модернизации инфраструктуры связи региона. Проводимые мероприятия направлены на повышение качества эфирного телерадиовещания и содействуют достижению целей нацпроекта «Экономика данных».

Демонтированную телебашню заменила современная 256-метровая вышка, четвертая по высоте в России. Новый объект обеспечивает надежную и качественную трансляцию 20 цифровых телеканалов и 9 FM-радиостанций. Комплекс оснащен современным оборудованием.

Кроме этого, демонтаж металлоконструкций улучшит панорамный вид на Волгоград, позволит в полной мере оценить величие скульптуры «Родина-мать зовет!», отметили в комитете информационных технологий Волгоградской области.