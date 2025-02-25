«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Уфы в Китай

Для полетов на курорт задействуют самолеты Airbus А330−300 вместимостью 296 пассажиров.
С 23 марта вылеты запланированы по воскресеньям, а с 3 апреля — добавятся рейсы по четвергам.
Время в пути составит восемь с половиной часов.
Авиакомпания «Аэрофлот» с 23 марта организует прямые рейсы из Уфы в Санью (Китай), сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Для полетов на курорт задействуют самолеты Airbus А330−300 вместимостью 296 пассажиров.
С 23 марта вылеты запланированы по воскресеньям, а с 3 апреля — добавятся рейсы по четвергам.
Время в пути составит восемь с половиной часов.