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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Уфы в Китай

Авиакомпания «Аэрофлот» с 23 марта организует прямые рейсы из Уфы в Санью (Китай), сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Источник: Reuters

Для полетов на курорт задействуют самолеты Airbus А330−300 вместимостью 296 пассажиров.

С 23 марта вылеты запланированы по воскресеньям, а с 3 апреля — добавятся рейсы по четвергам.

Время в пути составит восемь с половиной часов.