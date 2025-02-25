В Новосибирской области производят сверхлегкие конструкции для летательных аппаратов

На территории строящегося «Кампуса Академпарка» в Новосибирской области запустили производство уникальных композитных материалов для беспилотников, медицины и спорта. Производство современных конструкций для дронов и аэротакси, а также протезов стоп, сверхлегких лыж, сноубордов, как отмечают в пресс-службе областного правительства, направлено на развитие технологического суверенитета региона.