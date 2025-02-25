В Новосибирской области производят сверхлегкие конструкции для летательных аппаратов

Министр науки и инновационной политики области Вадим Васильев ознакомился с возможностями малой инновационной компании — резидента Академпарка, специализирующейся на передовых разработках в области инжиниринга композитных материалов. Инноваторы продемонстрировали ключевые проекты, реализуемые при содействии регионального правительства.
— Разработки, с которыми мы сегодня ознакомились, — наглядное воплощение целей национальных проектов «Новые материалы и химия» и «Беспилотные авиационные системы». Правительство региона делает ставку на малые инновационные компании как ключевых игроков технологического суверенитета, — отметил министр.
Вадим Васильев подчеркнул, что для этого правительство развивает инфраструктуру Академпарка, площадь объектов которого увеличится почти в два раза.
Во время посещения компании министру рассказали, что в ее планах — строительство нового производственного корпуса в поселке Ложок, это позволит расширить линейку продукции для авиационной отрасли. Общая стоимость проекта расширения инфраструктуры Академпарка — более 8 млрд рублей, из них 3 млрд рублей — бюджетные инвестиции правительства области.
— Новый производственный корпус позволит наладить производство материалов для сферы авиации из сложносоставных композитов — для создания конструкций для дронов и в будущем — для аэротакси, — сообщил гендиректор компании Виталий Лосев.
Благодаря субсидиям на НИОКР (поддержка оказывается в рамках СиббиоНОЦ) в регионе удалось ускорить внедрение медицинских и промышленных решений, созданных инноваторами. Всего в 2024 году министерством науки и инновационной политики поддержаны 47 инновационных проектов, общий объем поддержки составил около 150 млн рублей.