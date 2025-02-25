В Омской области ищут подрядчика для содержания дорог

На официальном сайте госзакупок появилась информация от АО «Омскавтодор», которая ищет подрядчиков для содержания дорог в Омской области. Всего на сайте появилось 4 аукциона — районы области поделили.
Общая сумма контрактов — 104 миллиона. За эти деньги подрядчик должен чинить дороги, следить за их состоянием, ежедневно проверять, а также обслуживать наружное освещение, светофоры, световые табло и питающие кабельные линии. Работы должны быть выполнены до 30 июня 2025 года.
Ранее мы сообщали, что в Омске найден подрядчик, который отремонтирует башню с часами на улице Ленина, 14. Финансировать работы будет федеральный бюджет, заказчик — управление федеральной службы судебных приставов по Омской области, которое располагается в здании с историческими часами.