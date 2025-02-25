В Омской области ищут подрядчика для содержания дорог

Общая сумма контрактов — 104 миллиона. За эти деньги подрядчик должен чинить дороги, следить за их состоянием, ежедневно проверять, а также обслуживать наружное освещение, светофоры, световые табло и питающие кабельные линии. Работы должны быть выполнены до 30 июня 2025 года.