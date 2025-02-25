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Губернатор Хоценко сообщил о выделении 235 млн рублей на благоустройство малых городов Омской области

В Омской области начнется реализация проектов благоустройства в трех малых городах благодаря финансированию в размере 235 млн рублей.

Средства выделены в рамках IX Всероссийского конкурса, организованного министерством строительства России.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что Исилькуль получит более 71 млн рублей на развитие территории «Улица Парадная». Планируется создание четырех функциональных зон, включая пешеходную, торговую, площадку для массовых мероприятий и обновленное пространство перед кинотеатром.

В Называевске благоустроят северный парк «Красная звезда», на эти работы направят свыше 71 млн рублей. Концепция проекта охватывает три ключевые зоны: привокзальную площадь, парк для массовых мероприятий и территорию у школы.

Больше всего средств, более 91 млн рублей, получит Тара. Здесь будет реализован проект «Тарская мозаика», в рамках которого появятся новая парковая зона, места для отдыха, всесезонное кафе, а также событийная площадка с аттракционами.

Все проекты направлены на улучшение городской среды и создание комфортных общественных пространств для жителей и гостей региона.

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