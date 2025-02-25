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Средняя зарплата за месяц снизилась более чем на 266 рублей

Самые высокие показатели по заработной плате, традиционно, наблюдаются в белорусской столице, а самые низкие — в Витебской области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в январе этого года составила 2 427,4 рубля, сообщили в пресс-службе Белстата.

В декабре прошлого года средняя зарплата в Беларуси составляла 2 693,9 рубля. Таким образом, за один месяц средняя получка белорусов до вычета налогов сократилась на 266,5 рубля.

В региональном разрезе средняя зарплата в январе выглядела следующим образом:

  • Минск — 3332 рубля;
  • Минская область — 2444 рубля;
  • Брестская область — 2088,1 рубля;
  • Гомельская — 2175,7 рубля;
  • Гродненская область — 2105,8 рубля;
  • Могилевская область — 2001,9 рубля;
  • Витебская область — 1996,7 рубля.

Согласно статистике профильного комитета, самые большие доходы у белорусов, занятых в сфере информации и связи, — 5982,4 рубля. Следом идут работники финансовой и страховой деятельности, средняя зарплата которых составила 4221,6 рублей.

Меньше всех в январе получили работники сферы образования — 1729,8 рублей. Чуть больше было у специалистов сферы административных и вспомогательных услуг — 1747,8 рубля.