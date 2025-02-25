Воронежстат рассказал, как дорожает топливо в регионе

В первый месяц 2025 года в Воронежской области произошло изменение цен на моторное топливо, что было отмечено в январском отчете Воронежстат.
В итоге, наблюдается повышение цен на большинство видов горючего, с некоторыми категориями, такими как бензин АИ-92 и АИ-98, подорожавшими на 0,9%.
Таким образом, стоимость бензина АИ-92 возросла на 40 копеек, достигнув 56,16 рубля за литр, в то время как цена АИ-98 увеличилась на 62 копейки до 83,61 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,8% (14 копеек), поднявшись до 65,77 рубля за литр, а бензин АИ-95 вырос на 0,7% (30 копеек) до 61,34 рубля за литр.
В отличие от других видов топлива, газовое моторное топливо, которое ранее демонстрировало подорожание, в январе снизилось в цене на 0,06% (2 копейки), составив 30,89 рубля за литр.
Важной деталью является то, что рост цен на топливо в Воронежской области идет медленнее, чем общая инфляция в потребительском секторе, которая составила 1,23% в этом месяце.
При сравнении цен на моторное топливо с другими регионами Центрального федерального округа (ЦФО) можно отметить, что стоимость бензина АИ-92 в Воронеже выше, чем в большинстве других субъектов округа, за исключением Москвы, где цена составляет на семь копеек больше.