Воронежстат рассказал, как дорожает топливо в регионе

Таким образом, стоимость бензина АИ-92 возросла на 40 копеек, достигнув 56,16 рубля за литр, в то время как цена АИ-98 увеличилась на 62 копейки до 83,61 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,8% (14 копеек), поднявшись до 65,77 рубля за литр, а бензин АИ-95 вырос на 0,7% (30 копеек) до 61,34 рубля за литр.