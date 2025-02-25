Нигерия изучит вопросы поставок казахстанской нефти на НПЗ страны

«Казахстан и Нигерия выразили заинтересованность в изучении поставок казахстанской нефти для переработки на НПЗ Нигерии. Хайнекен Локпобири подтвердил высокий интерес к сотрудничеству, отметив, что несмотря на статус одного из крупнейших производителей нефти в мире, Нигерия продолжает нуждаться в дополнительных объёмах сырья для обеспечения внутренних нужд и увеличения экспорта нефтепродуктов», — пояснили в МИДе.