Нигерия изучит вопросы поставок казахстанской нефти на НПЗ страны

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров обсудил с министром нефти Нигерии Хайнекеном Локпобири вопросы сотрудничества в сфере разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
«Казахстан и Нигерия выразили заинтересованность в изучении поставок казахстанской нефти для переработки на НПЗ Нигерии. Хайнекен Локпобири подтвердил высокий интерес к сотрудничеству, отметив, что несмотря на статус одного из крупнейших производителей нефти в мире, Нигерия продолжает нуждаться в дополнительных объёмах сырья для обеспечения внутренних нужд и увеличения экспорта нефтепродуктов», — пояснили в МИДе.
На встрече с министром газа Нигерии Экперикпе Экпо обсудили возможности взаимодействия в газовой сфере, включая вопросы поставок природного газа, технологий газопереработки и возможного участия казахстанских компаний в развитии газовой инфраструктуры Нигерии. Министр подчеркнул, что Нигерия заинтересована в переходе на более экологичные технологии, снижении выбросов углерода и достижении устойчивой экономики.
На встрече с Постоянным секретарём Министерства промышленности, торговли и инвестиций Нигерии Нура Абба Рими обсудили сотрудничество в сфере разведки и переработки полезных ископаемых. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в совместном применении инновационных технологий переработки сырья и создании совместных производственных мощностей.
Казахстанская делегация представила перечень из более 300 наименований продукции для экспорта в Нигерию, и выразил интерес к прямому импорту какао-бобов из Нигерии. Рассмотрены возможные торговые коридоры для транспортировки товаров между странами, включая три потенциальных маршрута, проработка которых ведётся совместно с Министерством транспорта РК.
«Для укрепления торговых связей мы предлагаем установить контакты между бизнес-секторами Казахстана и Нигерии, организовать взаимные торговые миссии и совместно решать вопросы и вызовы, связанные с двусторонней торговлей. Развитие этих связей создаст новые возможности для делового партнёрства и усилит экономическое взаимодействие между нашими странами», — отметил Алибек Куантыров.
На переговорах также достигнута договорённость о подписании меморандума о взаимопонимании между банком «NEXIM Nigeria» и АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
Напомним, в начале 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу. Глава нашего государства пригласил президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.