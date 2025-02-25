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В Центробанке объяснили рост цен на мясо в Ростовской области

Стоимость мяса в Ростовской области увеличилась из-за издержек предприятий.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2025 года в Ростовской области изменились цены на разные виды мяса, а также на сосиски, сардельки, пельмени и мясокопчености. Стоимость продукции оказалась напрямую связана с затратами производителей, отметили в Центробанке.

— Донские птицефабрики и мясокомбинаты закладывали в цены свои издержки, в том числе траты на корма, энергоресурсы, логистику и расходы на оплату труда работников, — говорится в материалах ЦБ.

Уточняется, что на стоимость свинины, полуфабрикатов и колбас также повлияло снижение их производства в регионе.

Кроме того, в годовом выражении ускорился рост цен на молоко, сыр, творог, сметану, кофе, при этом яйца год к году подешевели меньше, чем месяцем ранее.

В целом, по данным ЦБ, прирост стоимости продуктов питания в январе 2025 года увеличился до 13,36% после 12,48% в декабре 2024 года.