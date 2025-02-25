Инфляция в России и Приморье официально приближается к галопирующей

В январе 2025 года приморская инфляция ускорилась и составила 9,6% после 9,2% в декабре 2024 года. Если брать Дальний Восток в целом, то инфляция составила 9,32%, а если всю страну — то 9,92%. (Отметим, что инфляция от 10% считается галопирующей, а целевая инфляция составляет 4%, и пока Центробанк обещает достичь заветного показателя в 2026 году).
Продовольственная инфляция, по мнению Центробанка, в крае немного замедлилась: 9,43% после 9,64% в декабре. Импортные огурцы, помидоры и виноград даже подешевели за год, а рост цен на морковь, яблоки и груши замедлился благодаря укреплению рубля и увеличению поставок по сравнению с январем 2024 года.
Рост цен на непродовольственные товары составил 5,73% после 6,18% в декабре. Центробанк счёл нужным отдельно упоминать изменение стоимости импортных легковых автомобилей с пробегом: по сравнению с декабрём подержанные иномарки подешевели, за год рост цен на них замедлился, потому что снизился спрос, в том числе из-за ужесточения условий автокредитования. Замедляется удорожание медикаментов в связи с увеличением объёма выпуска фармацевтической продукции и укреплением рубля.
Зато услуги дорожают быстро: годовая инфляция 15,41%, декабрьская — 12,93%. В частности, регулятор отметил увеличение тарифов на проезд в общественном транспорте Владивостока. (Пассажиры общественного транспорта Владивостока, в свою очередь, неоднократно отмечали пропорциональное ухудшение его качества). Рост тарифов объясняется увеличением расходов на ГСМ (бензин прибавил в цене 11,43%, и это рекорд инфляции в категории непродовольственных товаров для Приморья), запчасти и зарплаты сотрудников. Также ускорился рост стоимости жилищно-коммунальных услуг за счёт увеличения взносов на капитальный ремонт.
В целом в Приморье услуги пассажирского транспорта подорожали на 25,57%, а жилищно-коммунальные услуги — на 12,93%. Также заметен рост цен на услуги в сфере зарубежного туризма (+14,95%), медицинские услуги (+11,40%) и телекоммуникационные услуги (+10,89%).
Эксперты ожидают, что в марте продовольственная инфляция в стране тоже будет заметна, сильнее всего подорожают молочные продукты, рыба, мясо, хлеб, фрукты и овощи, кофе и шоколад.