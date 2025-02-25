Инфляция в России и Приморье официально приближается к галопирующей

В январе 2025 года приморская инфляция ускорилась и составила 9,6% после 9,2% в декабре 2024 года. Если брать Дальний Восток в целом, то инфляция составила 9,32%, а если всю страну — то 9,92%. (Отметим, что инфляция от 10% считается галопирующей, а целевая инфляция составляет 4%, и пока Центробанк обещает достичь заветного показателя в 2026 году).