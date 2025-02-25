Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание воронежской духовной семинарии хотят отремонтировать за 61 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание Духовной семинарии» на проспекте Революции, 29 в облцентре.

Источник: Коммерсантъ

Начальная цена контракта — 61,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Здание, построенное в 1822 году, сейчас используется для местного техникума строительных технологий.

На объекте планируются работы, включающие восстановление архитектурных и конструктивных элементов здания. Также будут обновлены актовый зал и фрагменты фасада, инженерные системы — отопление, вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение и электроснабжение, сети связи, пожарная и охранная сигнализации. Работы должны пройти с даты заключения контракта до 1 марта 2026 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 марта, итоги планируется подвести 6 марта.

В середине февраля фонд капитального ремонта Воронежской области сообщал о планах обновления 19 ОКН в регионе за 192,6 млн руб. Работы хотят провести в этом году.

строительство