Здание воронежской духовной семинарии хотят отремонтировать за 61 млн рублей

На объекте планируются работы, включающие восстановление архитектурных и конструктивных элементов здания. Также будут обновлены актовый зал и фрагменты фасада, инженерные системы — отопление, вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение и электроснабжение, сети связи, пожарная и охранная сигнализации. Работы должны пройти с даты заключения контракта до 1 марта 2026 года.