Волгоградцев могут удивить суммы в платежках за коммунальные услуги

Если в МКД установлены общедомовые приборы учета, а общее собрание собственников не приняло решения о начислении платы за ЖКУ, исходя из показаний данных счетчиков, то перерасчет произведут, учитывая показания приборов. Такой порядок закреплен в ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ.