Волгоградцев могут удивить суммы в платежках за коммунальные услуги

Местных жителей предупредили о «сюрпризах» в квитанциях за ЖКУ. С начала года управляющие компании получили право на перерасчет расходов на коммунальные ресурсы на основании показаний общедомовых счетчиков.
Если в МКД установлены общедомовые приборы учета, а общее собрание собственников не приняло решения о начислении платы за ЖКУ, исходя из показаний данных счетчиков, то перерасчет произведут, учитывая показания приборов. Такой порядок закреплен в ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ.
Как сообщили в Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, перерасчет расходов на коммунальные услуги проводят в конце каждого календарного года. Эту сумму перераспределяют в счет платы за ЖКУ на следующий год.
С начала текущего года после перерасчета в квитанциях может быть указана как положительная сумма (доначисление), так и отрицательная (возврат средств).