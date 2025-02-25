В Самаре около ТТУ планируют возвести новый ЖК

Компания-заявитель в материалах горадминистрации не указывается. Однако в декабре 2023 г. этот участок приобрело ООО «Специализированный застройщик “Энергоквартал” (в апреле 2024 г. было переименовано в ООО “СЗ “Сады Субботина”), находящееся под управлением девелоперской компании “Альянс-Менеджмент” Данила Либуркина.